Россияне начали активно бронировать туры в Малайзию

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Туристы из России активно покупают туры в Малайзию
Туристы из России активно покупают туры в Малайзию Фото:

Россияне активно бронируют пакетные туры на Малазийский курорт Лангкави, которые подешевели примерно на 20%. Туристы из России покупают комбинированные программы в «Большой Азиатский Калейдоскоп», а также останавливают выбор на комбинации Малайзии с Сингапуром и Таиландом. Об этом сообщил туроператор Space Travel.

«Россияне бронируют комбинированные программы, включающие посещение нескольких стран. Гостям предлагают пляжный отдых, круизы, поездки на квадроциклах, катание на канатной дороге к Небесному мосту и посещение мини-зоопарка с крокодиловой фермой», — передают слова Space Travel «Турпром».

Ранее, была информация о росте цен на туры в Турцию. Турагенты объясняли рост инфляцией, дорогими перелетами и обновлением инфраструктуры. При этом уровень сервиса снизился. Туристов шокировало урезанное меню, номинальные услуги и сомнительное «повышение звездности». Для многих туристов отдых в Турции стал большим разочарованием.

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Россияне активно бронируют пакетные туры на Малазийский курорт Лангкави, которые подешевели примерно на 20%. Туристы из России покупают комбинированные программы в «Большой Азиатский Калейдоскоп», а также останавливают выбор на комбинации Малайзии с Сингапуром и Таиландом. Об этом сообщил туроператор Space Travel. «Россияне бронируют комбинированные программы, включающие посещение нескольких стран. Гостям предлагают пляжный отдых, круизы, поездки на квадроциклах, катание на канатной дороге к Небесному мосту и посещение мини-зоопарка с крокодиловой фермой», — передают слова Space Travel «Турпром». Ранее, была информация о росте цен на туры в Турцию. Турагенты объясняли рост инфляцией, дорогими перелетами и обновлением инфраструктуры. При этом уровень сервиса снизился. Туристов шокировало урезанное меню, номинальные услуги и сомнительное «повышение звездности». Для многих туристов отдых в Турции стал большим разочарованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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