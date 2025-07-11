Россияне начали активно бронировать туры в Малайзию

Россияне активно бронируют пакетные туры на Малазийский курорт Лангкави, которые подешевели примерно на 20%. Туристы из России покупают комбинированные программы в «Большой Азиатский Калейдоскоп», а также останавливают выбор на комбинации Малайзии с Сингапуром и Таиландом. Об этом сообщил туроператор Space Travel.
«Россияне бронируют комбинированные программы, включающие посещение нескольких стран. Гостям предлагают пляжный отдых, круизы, поездки на квадроциклах, катание на канатной дороге к Небесному мосту и посещение мини-зоопарка с крокодиловой фермой», — передают слова Space Travel «Турпром».
Ранее, была информация о росте цен на туры в Турцию. Турагенты объясняли рост инфляцией, дорогими перелетами и обновлением инфраструктуры. При этом уровень сервиса снизился. Туристов шокировало урезанное меню, номинальные услуги и сомнительное «повышение звездности». Для многих туристов отдых в Турции стал большим разочарованием.
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