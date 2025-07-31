31 июля 2025

Жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний дисконт на квартиры в Сургуте достиг 12%
Средний дисконт на квартиры в Сургуте достиг 12% Фото:

Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке ХМАО за полгода 2025-го вырос почти до 9%, рассказали URA.RU в компании «Этажи». Ситуацию связывают с дорогой ипотекой и высокими ставками.

«Если средний дисконт при продаже вторичного жилья в городах ХМАО за весь прошлый год был на уровне 7,5%, то за первое полугодие 2025 года он составил 8,9%, а в июле текущего года — 8,2%. Но ситуация по городам ХМАО очень разнится. Например, в Сургуте в июле средний уровень торга на вторичном рынке доходит до 12%, а в Ханты-Мансийске не превышает 5%», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов.

На фоне дорогой ипотеки сроки продажи квартир и конкуренция за покупателей выросла. Если в крупнейших городах России ситуация нивелируется ростом доли рассрочек от собственников и сделок без кредитных средств. То в малых и средних городах продавцам приходится снижать цены или торговаться с реальными покупателями.

«Особенно, когда речь идет о срочной продаже. Сказывается и сезонное снижение спроса в летний период», — уточняет Иванов.

Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые проще всего сдать в аренду. Самыми популярными тогда стали студии, однушки и наоборот большое жилье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке ХМАО за полгода 2025-го вырос почти до 9%, рассказали URA.RU в компании «Этажи». Ситуацию связывают с дорогой ипотекой и высокими ставками. «Если средний дисконт при продаже вторичного жилья в городах ХМАО за весь прошлый год был на уровне 7,5%, то за первое полугодие 2025 года он составил 8,9%, а в июле текущего года — 8,2%. Но ситуация по городам ХМАО очень разнится. Например, в Сургуте в июле средний уровень торга на вторичном рынке доходит до 12%, а в Ханты-Мансийске не превышает 5%», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов. На фоне дорогой ипотеки сроки продажи квартир и конкуренция за покупателей выросла. Если в крупнейших городах России ситуация нивелируется ростом доли рассрочек от собственников и сделок без кредитных средств. То в малых и средних городах продавцам приходится снижать цены или торговаться с реальными покупателями. «Особенно, когда речь идет о срочной продаже. Сказывается и сезонное снижение спроса в летний период», — уточняет Иванов. Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые проще всего сдать в аренду. Самыми популярными тогда стали студии, однушки и наоборот большое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...