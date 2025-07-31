Жители ХМАО массово избавляются от квартир с большими скидками

Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке ХМАО за полгода 2025-го вырос почти до 9%, рассказали URA.RU в компании «Этажи». Ситуацию связывают с дорогой ипотекой и высокими ставками.
«Если средний дисконт при продаже вторичного жилья в городах ХМАО за весь прошлый год был на уровне 7,5%, то за первое полугодие 2025 года он составил 8,9%, а в июле текущего года — 8,2%. Но ситуация по городам ХМАО очень разнится. Например, в Сургуте в июле средний уровень торга на вторичном рынке доходит до 12%, а в Ханты-Мансийске не превышает 5%», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов.
На фоне дорогой ипотеки сроки продажи квартир и конкуренция за покупателей выросла. Если в крупнейших городах России ситуация нивелируется ростом доли рассрочек от собственников и сделок без кредитных средств. То в малых и средних городах продавцам приходится снижать цены или торговаться с реальными покупателями.
«Особенно, когда речь идет о срочной продаже. Сказывается и сезонное снижение спроса в летний период», — уточняет Иванов.
Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые проще всего сдать в аренду. Самыми популярными тогда стали студии, однушки и наоборот большое жилье.
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