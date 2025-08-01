Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери», — уточнили в пресс-службе. Инфорацию об этом и соответсствующее видео опубликовал telegram-канал «Кремль. Новости».
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу на территории монастыря. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии. Подробности переговоров не раскрываются.
Поездка на Валаам прошла в рамках рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Перед отправкой на оствров Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у глав государств началась в 2019 году.
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