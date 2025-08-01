Путин и Лукашенко помолились на Валааме. Видео

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Путин и Лукашенко заехали на Валаам
Путин и Лукашенко заехали на Валаам Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери», — уточнили в пресс-службе. Инфорацию об этом и соответсствующее видео опубликовал telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу на территории монастыря. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии. Подробности переговоров не раскрываются.

Поездка на Валаам прошла в рамках рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Перед отправкой на оствров Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у глав государств началась в 2019 году.

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери», — уточнили в пресс-службе. Инфорацию об этом и соответсствующее видео опубликовал telegram-канал «Кремль. Новости». Путин и Лукашенко провели неформальную встречу на территории монастыря. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии. Подробности переговоров не раскрываются. Поездка на Валаам прошла в рамках рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Перед отправкой на оствров Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у глав государств началась в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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