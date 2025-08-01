Кремль показал кадры с неформальной встречи Путина и Лукашенко

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Путин сьездил с Лукашенко в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужскй монастырь
Путин сьездил с Лукашенко в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужскй монастырь Фото:

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко съездили на Валаам. Кадры с места событий предоставила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — сообщил telegram-канал «Кремль. Новости». Главы Российской Федерации и Республики Беларусь вместе посетили Смоленский скит, расположенный на территории Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Они также прогулялись по острову.

Сообщаслось, что перед визитом на Валаам Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко съездили на Валаам. Кадры с места событий предоставила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря. «Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — сообщил telegram-канал «Кремль. Новости». Главы Российской Федерации и Республики Беларусь вместе посетили Смоленский скит, расположенный на территории Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Они также прогулялись по острову. Сообщаслось, что перед визитом на Валаам Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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