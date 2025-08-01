Кремль показал кадры с неформальной встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко съездили на Валаам. Кадры с места событий предоставила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — сообщил telegram-канал «Кремль. Новости». Главы Российской Федерации и Республики Беларусь вместе посетили Смоленский скит, расположенный на территории Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Они также прогулялись по острову.
Сообщаслось, что перед визитом на Валаам Лукашенко заезжал в Санкт-Петербург. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.
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