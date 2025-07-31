Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет
Жители Тюмени в масках Леонида Якубовича прокатились на роликах и таким образом поздравили известного телеведущего с 80-летием. Ролик они опубликовали в соцсетях.
«С днем рождения», — коротко подписали ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред.) тюменка под ником Walrider9. Само же видео появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах несколько десятков людей на роликах катаются по городу в масках Леонида Якубовича.
Леонид Якубович отпраздновал юбилей 31 июля. Знаменитому телеведущему исполнилось 80 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!