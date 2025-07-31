31 июля 2025

В масках и на роликах: тюменцы поздравили Леонида Якубовича с днем рождения. Видео

Тюменцы в масках и на роликах записали поздравление Леониду Якубовичу
© Служба новостей «URA.RU»
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Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет
Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет Фото:

Жители Тюмени в масках Леонида Якубовича прокатились на роликах и таким образом поздравили известного телеведущего с 80-летием. Ролик они опубликовали в соцсетях.

«С днем рождения», — коротко подписали ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред.) тюменка под ником Walrider9. Само же видео появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах несколько десятков людей на роликах катаются по городу в масках Леонида Якубовича.

Леонид Якубович отпраздновал юбилей 31 июля. Знаменитому телеведущему исполнилось 80 лет.

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Жители Тюмени в масках Леонида Якубовича прокатились на роликах и таким образом поздравили известного телеведущего с 80-летием. Ролик они опубликовали в соцсетях. «С днем рождения», — коротко подписали ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена, — ред.) тюменка под ником Walrider9. Само же видео появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах несколько десятков людей на роликах катаются по городу в масках Леонида Якубовича. Леонид Якубович отпраздновал юбилей 31 июля. Знаменитому телеведущему исполнилось 80 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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