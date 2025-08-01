Суд в Екатеринбурге поставил точку в громком деле о похищении бизнесмена

В Екатеринбурге вынесли приговор группе парней по делу о самоуправстве

01 августа 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Суд вынес уже второй приговор по этому делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор группе мужчин, которых обвиняли в похищении коммерсанта Сеймура Исраилова (позже обвинение переквалифицировали). Это уже второй приговор, который вынесли фигурантам по этому делу, — ранее их признавали невиновными. На скамье подсудимых — Важа Гамоян, Алексей Зверев, Иннокентий Колмаков, Владимир Сахаров и Георгий Майсурадзе (дело последнего выделили в отдельное производство). Остальных признали виновными, им назначили принудительные работы на срок от года до двух лет, сообщили URA.RU в инстанции. Следователи считают, что с 5 по 11 мая 2022 года осужденные силой удерживали Исраилова в съемной квартире в ЖК Clever Park. Так они якобы пытались заставить бизнесмена вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Силовикам удалось освободить заложника штурмом. После этого суд арестовал троих фигурантов. Поначалу им вменили ст. 126 УК РФ — «Похищение человека». Позднее задержали остальных. Судебное разбирательство началось в октябре 2023-го. Исраилов, как писали СМИ, вкладывался в различные бизнес-проекты. Для этого он брал деньги в долг, но не спешил возвращать. К примеру, в Москве он взял под расписку 3,5 миллиона рублей, но не вернул их вовремя и не явился в суд. В августе 2021-го Черемушкинский райсуд присудил Исраилову штраф от половины взятой в долг суммы. Для Гамояна это не первое судебное разбирательство. Сейчас его вместе с Раджой Джавояном судят за покушение на владельца базы отдыха Василия Жуйкова. По версии следствия, нападение произошло в декабре прошлого года, когда Гамоян и Джавоян вместе с друзьями отдыхали в арендованной беседке Жуйкова. Когда срок аренды истек, он попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Жуйков говорил, что его избивали толпой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор группе мужчин, которых обвиняли в похищении коммерсанта Сеймура Исраилова (позже обвинение переквалифицировали). Это уже второй приговор, который вынесли фигурантам по этому делу, — ранее их признавали невиновными. На скамье подсудимых — Важа Гамоян, Алексей Зверев, Иннокентий Колмаков, Владимир Сахаров и Георгий Майсурадзе (дело последнего выделили в отдельное производство). Остальных признали виновными, им назначили принудительные работы на срок от года до двух лет, сообщили URA.RU в инстанции. Следователи считают, что с 5 по 11 мая 2022 года осужденные силой удерживали Исраилова в съемной квартире в ЖК Clever Park. Так они якобы пытались заставить бизнесмена вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Силовикам удалось освободить заложника штурмом. После этого суд арестовал троих фигурантов. Поначалу им вменили ст. 126 УК РФ — «Похищение человека». Позднее задержали остальных. Судебное разбирательство началось в октябре 2023-го. Исраилов, как писали СМИ, вкладывался в различные бизнес-проекты. Для этого он брал деньги в долг, но не спешил возвращать. К примеру, в Москве он взял под расписку 3,5 миллиона рублей, но не вернул их вовремя и не явился в суд. В августе 2021-го Черемушкинский райсуд присудил Исраилову штраф от половины взятой в долг суммы. Для Гамояна это не первое судебное разбирательство. Сейчас его вместе с Раджой Джавояном судят за покушение на владельца базы отдыха Василия Жуйкова. По версии следствия, нападение произошло в декабре прошлого года, когда Гамоян и Джавоян вместе с друзьями отдыхали в арендованной беседке Жуйкова. Когда срок аренды истек, он попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Жуйков говорил, что его избивали толпой.