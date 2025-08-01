Путин заявил о готовности подождать, если Киев не настроен на переговоры

Москва готова подождать и возобновить переговоры по урегулированию конфликта с Украиной, когда Киев будет к этому готов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — подчеркнул Путин, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров на данном этапе. Об этом он сообщил во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Зеленский заявлял, что переговоры между Москвой и Киевом пока не планируются, поскольку не завершены ранее согласованные обмены. По его словам, Украина не готова к диалогу до выполнения этих условий. Москва, в свою очередь, уже выражала готовность к следующему раунду переговоров и ожидает решения Киева.
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