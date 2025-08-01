Лукашенко: хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров

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Лукашенко посоветовал Украине не кричать, а подготовить заявление о переговорах
Лукашенко посоветовал Украине не кричать, а подготовить заявление о переговорах Фото:

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров «хоть на луну». Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Да хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга. „Я хочу встретиться с Путиным“, — ну что ты кричишь об этом. Подготовьте соответствующее заявление», — сказал Лукашенко во время встречи, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Неформальная встреча Лукашенко и Путина состоялась на Валааме. Вместе главы Российской Федерации и Республики Беларусь посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского мужского монастыря.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров «хоть на луну». Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Да хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга. „Я хочу встретиться с Путиным“, — ну что ты кричишь об этом. Подготовьте соответствующее заявление», — сказал Лукашенко во время встречи, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Неформальная встреча Лукашенко и Путина состоялась на Валааме. Вместе главы Российской Федерации и Республики Беларусь посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского мужского монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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