Лукашенко: хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров «хоть на луну». Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Да хоть на Луну, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга. „Я хочу встретиться с Путиным“, — ну что ты кричишь об этом. Подготовьте соответствующее заявление», — сказал Лукашенко во время встречи, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Неформальная встреча Лукашенко и Путина состоялась на Валааме. Вместе главы Российской Федерации и Республики Беларусь посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского мужского монастыря.
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