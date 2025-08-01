Строители метротрама в Челябинске закупят локомотивы-беспилотники

Генподрядчик при строительстве челябинских линий метротрама, компания «Моспроект-3» закупит два локомотива с дистанционным управлением. Как следует из конкурсной документации, заявки собирают до середины августа.
«Спецификация поставляемого товара. Локомотив электрический в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, системой дистанционного управления», — отмечено в техзадании.
Локомотив должен иметь вспомогательный тормоз, механизм разбрасывания песка, противоскользящее устройство, обнаружение уклона. Техника закупается в комплексе. «Моспроект-3» намерен приобрести в комплекте бак для строительного раствора на колесах, платформу для перевозки материалов и другие приспособления для проходки тоннелей. Оборудование приобретают для работы на линии «Север-юг».
Рабочая температура локомотива — 20-40 градусов. Максимальная масса груза, которую транспортное средство способен перемещать, — не меньше 312 тонн.
Аукцион проводится с начальной суммой 82,11 млн рублей. Объявление на сайте госзакупок появилось 1 августа, а итоги будут подводить 18 августа.
Запуск метротрама запланирован на 2027 год. Генподрядчик постоянно объявляет тендеры на проходку участков, которые проводятся с переменным успехом. В мае правительство РФ приняло решение выделить региону дополнительные 15 млрд рублей, которые будут потрачены на строительство.
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