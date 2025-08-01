Строители метротрама в Челябинске закупят локомотивы-беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для проходки линии «Север-юг» задействуют локомотивы на дистанционном управлении
Для проходки линии «Север-юг» задействуют локомотивы на дистанционном управлении Фото:

Генподрядчик при строительстве челябинских линий метротрама, компания «Моспроект-3» закупит два локомотива с дистанционным управлением. Как следует из конкурсной документации, заявки собирают до середины августа.

«Спецификация поставляемого товара. Локомотив электрический в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, системой дистанционного управления», — отмечено в техзадании.

Локомотив должен иметь вспомогательный тормоз, механизм разбрасывания песка, противоскользящее устройство, обнаружение уклона. Техника закупается в комплексе. «Моспроект-3» намерен приобрести в комплекте бак для строительного раствора на колесах, платформу для перевозки материалов и другие приспособления для проходки тоннелей. Оборудование приобретают для работы на линии «Север-юг».

Рабочая температура локомотива — 20-40 градусов. Максимальная масса груза, которую транспортное средство способен перемещать, — не меньше 312 тонн.

Аукцион проводится с начальной суммой 82,11 млн рублей. Объявление на сайте госзакупок появилось 1 августа, а итоги будут подводить 18 августа.

Запуск метротрама запланирован на 2027 год. Генподрядчик постоянно объявляет тендеры на проходку участков, которые проводятся с переменным успехом. В мае правительство РФ приняло решение выделить региону дополнительные 15 млрд рублей, которые будут потрачены на строительство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генподрядчик при строительстве челябинских линий метротрама, компания «Моспроект-3» закупит два локомотива с дистанционным управлением. Как следует из конкурсной документации, заявки собирают до середины августа. «Спецификация поставляемого товара. Локомотив электрический в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, системой дистанционного управления», — отмечено в техзадании. Локомотив должен иметь вспомогательный тормоз, механизм разбрасывания песка, противоскользящее устройство, обнаружение уклона. Техника закупается в комплексе. «Моспроект-3» намерен приобрести в комплекте бак для строительного раствора на колесах, платформу для перевозки материалов и другие приспособления для проходки тоннелей. Оборудование приобретают для работы на линии «Север-юг». Рабочая температура локомотива — 20-40 градусов. Максимальная масса груза, которую транспортное средство способен перемещать, — не меньше 312 тонн. Аукцион проводится с начальной суммой 82,11 млн рублей. Объявление на сайте госзакупок появилось 1 августа, а итоги будут подводить 18 августа. Запуск метротрама запланирован на 2027 год. Генподрядчик постоянно объявляет тендеры на проходку участков, которые проводятся с переменным успехом. В мае правительство РФ приняло решение выделить региону дополнительные 15 млрд рублей, которые будут потрачены на строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...