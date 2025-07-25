В Челябинске отменили тендер на строительство ветки метротрама за два миллиарда

В Челябинске АО «Мопроект-3» отменил тендер на строительство участка ветки метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следует из документации, 25 июля закончился прием заявок, но теперь их и не ждут.
«Извещение об отмене. В документацию внесены изменения, а именно: отменить закупку», — отмечено на сайте «Госзакупок». Поиск подрядчиков стартовал в начале июня.
В рамках этапа предполагалось возвести сооружения в Курчатовском и Калининском районах. Трасса на линии «Север-Юг» будет начинаться от дома № 46 на улице Каслинской, повернет в западном направлении, пройдет под проспектом Победы до дома № 210 по проспекту Победы. От подрядчика требовалось смонтировать временные и постоянные конструкции, устроить откаточные и разминовочные пути, пройти участок и демонтировать ставшие ненужными элементы. Работы должны были стартовать 14 декабря и завершиться через год.
К 25 июля завершился сбор заявок на проходку другого участка той же линии. Стоимость работ по другому конкурсу составила 5,339 млрд рублей. В настоящий момент работает комиссия закупки. Первоначально исполнителя планировали определить в апреле, но заявок не было. Однако в конце того же месяца нашелся подрядчик на другой этап за 8,8 млрд рублей. В мае стало известно, что на линии «Север-Юг» также будет работать корпорация CRCC из Китая. Она взялась выполнить обязательства за 13,1 млрд рублей.
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