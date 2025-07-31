31 июля 2025

Под Тюменью пропала пенсионерка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ушла в неизвестном напарвлении
Женщина ушла в неизвестном напарвлении Фото:

В селе Перевалово (Тюменская область) 1 августа пропала 71-летняя женщина. Информацию о поиске размещена в сообществе «Лиза Алерт».

«Внимание, пропал человек! Наталья Тайболина утром 1 августа ушла в неизвестном направлении в селе Перевалово», – такое сообщение появилось в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина была одета в черный халат в цветочек, белую кофту и бежевые тапочки. С собой у нее была синяя сумка.

Женщина пропала утром 1 августа
Женщина пропала утром 1 августа
Фото:

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В селе Перевалово (Тюменская область) 1 августа пропала 71-летняя женщина. Информацию о поиске размещена в сообществе «Лиза Алерт». «Внимание, пропал человек! Наталья Тайболина утром 1 августа ушла в неизвестном направлении в селе Перевалово», – такое сообщение появилось в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина была одета в черный халат в цветочек, белую кофту и бежевые тапочки. С собой у нее была синяя сумка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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