Женщина ушла в неизвестном напарвлении
В селе Перевалово (Тюменская область) 1 августа пропала 71-летняя женщина. Информацию о поиске размещена в сообществе «Лиза Алерт».
«Внимание, пропал человек! Наталья Тайболина утром 1 августа ушла в неизвестном направлении в селе Перевалово», – такое сообщение появилось в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина была одета в черный халат в цветочек, белую кофту и бежевые тапочки. С собой у нее была синяя сумка.
Женщина пропала утром 1 августа
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