В ХМАО остановили взлет самолета из-за открытой двери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет, вылетавший из Сургута в Волгоград, экстренно прервал взлет
Самолет, вылетавший из Сургута в Волгоград, экстренно прервал взлет Фото:

Вылетавшей из Сургута в Волгоград самолет экстренно прервал взлет из-за сигнала об открытой двери. Экипаж Boeing 737-500 сообщил об инциденте на начальной стадии разбега и вернулся к терминалу. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

«КВС на начальной стадии разбега доложил об индикации открытой двери. В 10.55 (мск) зарулил на стоянку. Рейс UTA371 Сургут — Волгоград», — указано в сообщении канала.

Причины срабатывания сигнализации и дальнейшая судьба рейса выясняются. Самолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр».

Ранее URA.RU писало, что с самолетами авиакомпании «ЮТэйр», выполняющими рейсы из Сургута, уже происходили нештатные ситуации. Так, воздушные суда, следовавшие в Баку и Ереван, совершали экстренные посадки в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажира и члена экипажа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вылетавшей из Сургута в Волгоград самолет экстренно прервал взлет из-за сигнала об открытой двери. Экипаж Boeing 737-500 сообщил об инциденте на начальной стадии разбега и вернулся к терминалу. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT». «КВС на начальной стадии разбега доложил об индикации открытой двери. В 10.55 (мск) зарулил на стоянку. Рейс UTA371 Сургут — Волгоград», — указано в сообщении канала. Причины срабатывания сигнализации и дальнейшая судьба рейса выясняются. Самолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр». Ранее URA.RU писало, что с самолетами авиакомпании «ЮТэйр», выполняющими рейсы из Сургута, уже происходили нештатные ситуации. Так, воздушные суда, следовавшие в Баку и Ереван, совершали экстренные посадки в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажира и члена экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...