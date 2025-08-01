В ХМАО остановили взлет самолета из-за открытой двери

Вылетавшей из Сургута в Волгоград самолет экстренно прервал взлет из-за сигнала об открытой двери. Экипаж Boeing 737-500 сообщил об инциденте на начальной стадии разбега и вернулся к терминалу. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
«КВС на начальной стадии разбега доложил об индикации открытой двери. В 10.55 (мск) зарулил на стоянку. Рейс UTA371 Сургут — Волгоград», — указано в сообщении канала.
Причины срабатывания сигнализации и дальнейшая судьба рейса выясняются. Самолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр».
Ранее URA.RU писало, что с самолетами авиакомпании «ЮТэйр», выполняющими рейсы из Сургута, уже происходили нештатные ситуации. Так, воздушные суда, следовавшие в Баку и Ереван, совершали экстренные посадки в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажира и члена экипажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!