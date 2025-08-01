В Екатеринбурге целый месяц будут запрещать продажу алкоголя

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Ограничения введут возле площадок, где пройдут мероприятия
Ограничения введут возле площадок, где пройдут мероприятия Фото:

В Екатеринбурге на время проведения Дня города (16 августа) запретят продажу алкоголя. Однако ограничения будут вводить и в другие дни в течение месяца. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документу, алкоголь не получится купить возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Продажу запретят в следующих местах:

  • 9 августа с 10:00 до 23:00 в границах улиц Малышева – 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи – улицы Пушкина;
  • 10 августа с 08:00 до 15:00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;
  • С 13 по 16 августа с 08:00 до 19:00 на улице Кирова, от улицы Викулова до улицы Заводской;
  • 15 августа с 16:00 до 22:00 в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина;
  • 16 августа с 08:00 до 23:00 в границах улиц Маршала Жукова – Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;
  • 16 и 17 августа с 10:00 до 23:00 на улице Репина, от улицы Светлореченской до Шайтанского переулка;
  • 23 августа с 10:00 до 23:00 на территории Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Помимо этого, в 302-ю годовщину в Екатеринбурге отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и парковку. Власти намерены провести праздник так, чтобы он был доступным для всех, включая инвалидов.

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В Екатеринбурге на время проведения Дня города (16 августа) запретят продажу алкоголя. Однако ограничения будут вводить и в другие дни в течение месяца. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документу, алкоголь не получится купить возле площадок, где будут проводить концерты и другие мероприятия. Продажу запретят в следующих местах: Помимо этого, в 302-ю годовщину в Екатеринбурге отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и парковку. Власти намерены провести праздник так, чтобы он был доступным для всех, включая инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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