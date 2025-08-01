На улице Игуменке в Челябинске пожарные локализовали пожар на складе алкоголя площадью 2,3 тысячи кв метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализовали.
«Открытое горение ликвидировано. Пожар локализован на 2,3 тысячи кв метров», — заявили в МЧС.
К тушению привлекали более 130 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.
Из-за возникшего пожара движение на автодороге «Меридиан» от улицы Руставели до Троицкого тракта закрывалось в обоих направлениях. Пресс-служба городской Госавтоинспекции подчеркнула, что для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организовали объезд через поселок АМЗ.
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