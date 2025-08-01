В Челябинске локализовали крупный пожар на складе алкоголя. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные локализовали возгорание на площади в 2,3 тысячи кв метра
Пожарные локализовали возгорание на площади в 2,3 тысячи кв метра Фото:

На улице Игуменке в Челябинске пожарные локализовали пожар на складе алкоголя площадью 2,3 тысячи кв метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализовали.

«Открытое горение ликвидировано. Пожар локализован на 2,3 тысячи кв метров», — заявили в МЧС.

К тушению привлекали более 130 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Из-за возникшего пожара движение на автодороге «Меридиан» от улицы Руставели до Троицкого тракта закрывалось в обоих направлениях. Пресс-служба городской Госавтоинспекции подчеркнула, что для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организовали объезд через поселок АМЗ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Игуменке в Челябинске пожарные локализовали пожар на складе алкоголя площадью 2,3 тысячи кв метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализовали. «Открытое горение ликвидировано. Пожар локализован на 2,3 тысячи кв метров», — заявили в МЧС. К тушению привлекали более 130 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК. Из-за возникшего пожара движение на автодороге «Меридиан» от улицы Руставели до Троицкого тракта закрывалось в обоих направлениях. Пресс-служба городской Госавтоинспекции подчеркнула, что для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организовали объезд через поселок АМЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...