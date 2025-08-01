Стала известна предварительная причина смерти актера из «Глухаря», тело которого нашли в Москве

В Москве установили предварительную причину смерти актера Максима Глотова, сыгравшего в сериалах «Глухарь» и «Содержанки». По информации издания Starhit, 60-летний артист скончался из-за оторвавшегося тромба.
«По предварительным данным, у найденного мертвым Максима Глотова оторвался тромб», — рассказал источник Starhit. Также уточняется, что у актера были проблемы с почками, которые могли повлиять на его состояние здоровья. Точную причину смерти установят после проведения медицинской экспертизы.
Известно, что на прошлой неделе Глотов участвовал в кинофестивале «Алые паруса», который проходил в «Артеке». После возвращения в Москву артист перестал выходить на связь: он не отвечал на звонки и сообщения, это вызвало тревогу у его знакомых и коллег.
Актер Максим Глотов скончался на 61-м году жизни. Об его смерти сообщили представители Ассоциации деятелей искусств в соцсети «ВКонтакте». Его тело было найдено в квартире в Москве 1 августа. Признаки насильственной смерти не обнаружены.
Глотов участвовал в более чем ста проектах. В частности, он снимался в таких сериалах, как «Содержанки», «Раневская» и «Глухарь». Он родился в январе 1965 года в Одессе и окончил Саратовскую консерваторию в 1992 году, работая в театрах Казани, Саратова и Москвы, передает «Ридус».
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