Топ-менеджер Ельцин Центра будет судиться с журналистами Соловьева

Первый замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень подаст в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву. Дело в том, что в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты написали про это пост, прикрепив фото документа.
«Людмила Телень намерена подать иск, поскольку разглашены ее персональные данные, что является преступлением. Она является гражданкой России — это позволяет ей иметь два гражданства. Израильское у нее тоже есть», — пояснила URA.RU пресс-секретарь ЕЦ Елена Володарская.
По ее словам, в публикации команды Соловьева допущен ряд искажений, что наталкивает представителей Ельцин Центра на мысль о спланированной информационной атаке. «Она разворачивается на протяжении последних месяцев в одних и тех же СМИ», — подчеркнула Володарская.
Ранее в ЕЦ заявили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета.
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