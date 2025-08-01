Топ-менеджер Ельцин Центра будет судиться с журналистами Соловьева

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Людмила Телень имеет два гражданства
Людмила Телень имеет два гражданства Фото:

Первый замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень подаст в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву. Дело в том, что в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты написали про это пост, прикрепив фото документа.

«Людмила Телень намерена подать иск, поскольку разглашены ее персональные данные, что является преступлением. Она является гражданкой России — это позволяет ей иметь два гражданства. Израильское у нее тоже есть», — пояснила URA.RU пресс-секретарь ЕЦ Елена Володарская.

По ее словам, в публикации команды Соловьева допущен ряд искажений, что наталкивает представителей Ельцин Центра на мысль о спланированной информационной атаке. «Она разворачивается на протяжении последних месяцев в одних и тех же СМИ», — подчеркнула Володарская.

Ранее в ЕЦ заявили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета.

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Первый замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень подаст в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву. Дело в том, что в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты написали про это пост, прикрепив фото документа. «Людмила Телень намерена подать иск, поскольку разглашены ее персональные данные, что является преступлением. Она является гражданкой России — это позволяет ей иметь два гражданства. Израильское у нее тоже есть», — пояснила URA.RU пресс-секретарь ЕЦ Елена Володарская. По ее словам, в публикации команды Соловьева допущен ряд искажений, что наталкивает представителей Ельцин Центра на мысль о спланированной информационной атаке. «Она разворачивается на протяжении последних месяцев в одних и тех же СМИ», — подчеркнула Володарская. Ранее в ЕЦ заявили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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