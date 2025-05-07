Ельцин Центр ответил на идею полпреда Жоги скорректировать повестку

Ельцин Центр: мы соблюдаем законы и находимся в диалоге с властью
© Служба новостей «URA.RU»
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Ельцин Центр пояснил, что общается с полпредством президента
Ельцин Центр пояснил, что общается с полпредством президента Фото:

Ельцин Центр соблюдает законы и находится в контакте с руководством Свердловской области и России. Так площадка отреагировала на желание полпреда президента в УрФО Артема Жоги скорректировать повестку центра.

«Ельцин Центр все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента», — заявили URA.RU в пресс-службе и выразили надежды, что сотрудничество продолжится.

Также в ЕЦ уточнили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета.

Ранее Жога назвал Ельцин Центр хорошей площадкой, но предложил сделать ее более патриотичной. По его словам, в свое время в центре выступали либерально настроенные люди, и он хотел бы исключить такие встречи в дальнейшем.

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Ельцин Центр соблюдает законы и находится в контакте с руководством Свердловской области и России. Так площадка отреагировала на желание полпреда президента в УрФО Артема Жоги скорректировать повестку центра. «Ельцин Центр все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента», — заявили URA.RU в пресс-службе и выразили надежды, что сотрудничество продолжится. Также в ЕЦ уточнили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета. Ранее Жога назвал Ельцин Центр хорошей площадкой, но предложил сделать ее более патриотичной. По его словам, в свое время в центре выступали либерально настроенные люди, и он хотел бы исключить такие встречи в дальнейшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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