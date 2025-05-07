Ельцин Центр ответил на идею полпреда Жоги скорректировать повестку

Ельцин Центр соблюдает законы и находится в контакте с руководством Свердловской области и России. Так площадка отреагировала на желание полпреда президента в УрФО Артема Жоги скорректировать повестку центра.
«Ельцин Центр все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента», — заявили URA.RU в пресс-службе и выразили надежды, что сотрудничество продолжится.
Также в ЕЦ уточнили, что формируют программу с учетом федерального закона, который регулирует работу президентских центров. Кроме этого, отчет за 2024 год был предоставлен и одобрен членами попечительского совета.
Ранее Жога назвал Ельцин Центр хорошей площадкой, но предложил сделать ее более патриотичной. По его словам, в свое время в центре выступали либерально настроенные люди, и он хотел бы исключить такие встречи в дальнейшем.
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