Скандальный экс-депутат Таги-заде уехал в отпуск после отставки из думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Покинувший думу ХМАО со скандалом экс-депутат решил набраться сил перед поиском новой работы
Покинувший думу ХМАО со скандалом экс-депутат решил набраться сил перед поиском новой работы Фото:

Бывший депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, сложивший полномочия после скандального высказывания о Югре как возможной исторической родине мигрантов, сообщил, что находится в отпуске. По его словам, сейчас он восстанавливает силы перед поиском новой работы.

«Пока лето, нужно отдохнуть. Работу обязательно позже найдем», — рассказал экс-депутат URA.RU.

В Югре муссируются слухи, что Таги-заде уехал в Баку. «Говорят, что летом он отправил в Азербайджан семью, а после отставки и сам присоединился к ним», — сообщил инсайдер. В сторис бывшего депутата опубликован фрагмент живого выступления пианиста, подписанного как Эльчин Эйвазов. Установить место записи не удалось.

Отвечать на вопрос об отъезде Таги-заде отказался. «Кто эти слухи распускает, интересно», — написал он журналистам в мессенджере.

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Перед этим он лишился должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты.

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Бывший депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, сложивший полномочия после скандального высказывания о Югре как возможной исторической родине мигрантов, сообщил, что находится в отпуске. По его словам, сейчас он восстанавливает силы перед поиском новой работы. «Пока лето, нужно отдохнуть. Работу обязательно позже найдем», — рассказал экс-депутат URA.RU. В Югре муссируются слухи, что Таги-заде уехал в Баку. «Говорят, что летом он отправил в Азербайджан семью, а после отставки и сам присоединился к ним», — сообщил инсайдер. В сторис бывшего депутата опубликован фрагмент живого выступления пианиста, подписанного как Эльчин Эйвазов. Установить место записи не удалось. Отвечать на вопрос об отъезде Таги-заде отказался. «Кто эти слухи распускает, интересно», — написал он журналистам в мессенджере. Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Перед этим он лишился должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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