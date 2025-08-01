Скандальный экс-депутат Таги-заде уехал в отпуск после отставки из думы ХМАО

Бывший депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, сложивший полномочия после скандального высказывания о Югре как возможной исторической родине мигрантов, сообщил, что находится в отпуске. По его словам, сейчас он восстанавливает силы перед поиском новой работы.
«Пока лето, нужно отдохнуть. Работу обязательно позже найдем», — рассказал экс-депутат URA.RU.
В Югре муссируются слухи, что Таги-заде уехал в Баку. «Говорят, что летом он отправил в Азербайджан семью, а после отставки и сам присоединился к ним», — сообщил инсайдер. В сторис бывшего депутата опубликован фрагмент живого выступления пианиста, подписанного как Эльчин Эйвазов. Установить место записи не удалось.
Отвечать на вопрос об отъезде Таги-заде отказался. «Кто эти слухи распускает, интересно», — написал он журналистам в мессенджере.
Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Перед этим он лишился должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты.
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