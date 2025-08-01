В работе СДЭК произошел массовый сбой

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У пользователей возникли массовые проблемы с приложением СДЭКа
У пользователей возникли массовые проблемы с приложением СДЭКа Фото:

В работе транспортной компании СДЭК 1 августа произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По данным сервиса, сбои в работе были зафиксированы в Москве, Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарии и Архангельской области. Пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт и проверить статус отправлений. Проблемы также затронули мобильное приложение СДЭК. Официальных комментариев от представителей компании пока не поступало.

Сегодня также массовые сбои произошли в мессенджере Telegram. В ночь на 1 августа было зарегистрировано 4495 жалоб, а за сутки — 5735. Проблемы с доступом случились у жителей Санкт-Петербурга (3%) и нескольких областей. Основные причины жалоб — неисправности в оповещениях и сбои в мобильном приложении, сайте и личном кабинете.

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В работе транспортной компании СДЭК 1 августа произошел массовый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector. По данным сервиса, сбои в работе были зафиксированы в Москве, Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарии и Архангельской области. Пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт и проверить статус отправлений. Проблемы также затронули мобильное приложение СДЭК. Официальных комментариев от представителей компании пока не поступало. Сегодня также массовые сбои произошли в мессенджере Telegram. В ночь на 1 августа было зарегистрировано 4495 жалоб, а за сутки — 5735. Проблемы с доступом случились у жителей Санкт-Петербурга (3%) и нескольких областей. Основные причины жалоб — неисправности в оповещениях и сбои в мобильном приложении, сайте и личном кабинете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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