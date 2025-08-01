В Госдуме назвали цели, по которым ВС РФ могут ударить «Орешником»

Российские войска могут применить ракетный комплекс «Орешник» для ударов по западному вооружению, находящемуся у украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Я думаю, первыми целями „Орешника“ могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru. По словам депутата, российская армия также может нанести удар по крупным объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в российские войска в начале лета 2025 года, об этом ранее сообщил президент Владимир Путин. Новейшая система уже использовалась для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года. Ее технические характеристики не подлежат разглашению и остаются засекреченными.
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