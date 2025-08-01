Путин: в России произведен первый cерийный «Орешник», он поступил в войска

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Путин заявил, что в распоряжении ВС РФ появился первый «Орешник»
Путин заявил, что в распоряжении ВС РФ появился первый «Орешник» Фото:
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Первый серийный комплеск «Орешник» произведен и поставлен ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешник“, он поступил в войска. Серия заработала», — сообщил российский лидер. Его слова прозвучали в эфире «России 24». Глава государства также подчеркнул, что российские и белорусские специалисты уже выбрали необходимые позиции для размещения нового вооружения, в настоящее время идет их подготовка.

Серийное производство «Орешника» было запущено в начале лета 2025 года. Как заявлял Путин, Россия будет предпринимать необходимые шаги для усиления собственной безопасности.

Комплекс «Орешник» представляет собой одну из последних российских разработок в сегменте ракетного вооружения средней дальности. Детальные сведения о его технических параметрах не подлежат разглашению и остаются засекреченными.

Россия впервые использовала ракетный комплекс «Орешник» 22 ноября 2024 года, нанеся удар по предприятию «Южмаш», расположенному в Днепропетровске. Как отметил глава государства, испытания новейшей ракетной системы завершились успешно, поставленные задачи были реализованы.

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Первый серийный комплеск «Орешник» произведен и поставлен ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас произведен первый серийный комплекс „Орешник“, он поступил в войска. Серия заработала», — сообщил российский лидер. Его слова прозвучали в эфире «России 24». Глава государства также подчеркнул, что российские и белорусские специалисты уже выбрали необходимые позиции для размещения нового вооружения, в настоящее время идет их подготовка. Серийное производство «Орешника» было запущено в начале лета 2025 года. Как заявлял Путин, Россия будет предпринимать необходимые шаги для усиления собственной безопасности. Комплекс «Орешник» представляет собой одну из последних российских разработок в сегменте ракетного вооружения средней дальности. Детальные сведения о его технических параметрах не подлежат разглашению и остаются засекреченными. Россия впервые использовала ракетный комплекс «Орешник» 22 ноября 2024 года, нанеся удар по предприятию «Южмаш», расположенному в Днепропетровске. Как отметил глава государства, испытания новейшей ракетной системы завершились успешно, поставленные задачи были реализованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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