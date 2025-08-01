Тропический ливень с грозой накрыл Москву и Подмосковье. В небе сверкают величественные молнии, кадрами с которыми жители столичного региона активно делятся в Сети.
Известно и о ЧП. После удара одной из молний в Балашихе загорелся дом. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до следующего утра. Одна из них едва не попала в Останкинскую башню.
На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково.
По данным МЧС, до 10:00 завтрашнего дня в регионе прогнозируются интенсивные осадки в виде ливня, грозовые явления, а также порывистый ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует гражданам воздержаться от нахождения вблизи деревьев, не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями и, по возможности, оставаться дома до улучшения обстановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.