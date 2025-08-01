01 августа 2025

Тропический ливень с грозой нагрянул в Москву и область. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сильной грозы были перенесены рейсы в аэропортах Шереметьево и Внуково
Из-за сильной грозы были перенесены рейсы в аэропортах Шереметьево и Внуково Фото:

Тропический ливень с грозой накрыл Москву и Подмосковье. В небе сверкают величественные молнии, кадрами с которыми жители столичного региона активно делятся в Сети.

Известно и о ЧП. После удара одной из молний в Балашихе загорелся дом. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до следующего утра. Одна из них едва не попала в Останкинскую башню.

На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково.

По данным МЧС, до 10:00 завтрашнего дня в регионе прогнозируются интенсивные осадки в виде ливня, грозовые явления, а также порывистый ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует гражданам воздержаться от нахождения вблизи деревьев, не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями и, по возможности, оставаться дома до улучшения обстановки.

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Тропический ливень с грозой накрыл Москву и Подмосковье. В небе сверкают величественные молнии, кадрами с которыми жители столичного региона активно делятся в Сети. Известно и о ЧП. После удара одной из молний в Балашихе загорелся дом. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до следующего утра. Одна из них едва не попала в Останкинскую башню. На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково. По данным МЧС, до 10:00 завтрашнего дня в регионе прогнозируются интенсивные осадки в виде ливня, грозовые явления, а также порывистый ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует гражданам воздержаться от нахождения вблизи деревьев, не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями и, по возможности, оставаться дома до улучшения обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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