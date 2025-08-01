01 августа 2025

В Шереметьево произошел транспортный коллапс из-за мощнейшей грозы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза парализовала работу Шереметьево
Гроза парализовала работу Шереметьево Фото:

В московском аэропорту Шереметьево из-за сильной грозы произошел транспортный коллапс — задержаны рейсы в несколько городов. Пассажиров задержанных рейсов приглашают за бесплатным питанием. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Рейсы задерживают на несколько часов. В связи с неблагоприятными погодными условиями и задержкой рейсов пассажиры могут получить бесплатное питание», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди задержанных направлений — рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург. Аэропорт просит следить за обновлениями на сайте и табло.

Ранее URA.RU сообщало, что Москву и Подмосковье накрыл тропический ливень с грозой, сопровождающийся яркими молниями, которые жители активно снимают и выкладывают в интернет. В Балашихе после удара молнии загорелся дом, а еще одна молния едва не попала в Останкинскую башню. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра.

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В московском аэропорту Шереметьево из-за сильной грозы произошел транспортный коллапс — задержаны рейсы в несколько городов. Пассажиров задержанных рейсов приглашают за бесплатным питанием. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Рейсы задерживают на несколько часов. В связи с неблагоприятными погодными условиями и задержкой рейсов пассажиры могут получить бесплатное питание», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди задержанных направлений — рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург. Аэропорт просит следить за обновлениями на сайте и табло. Ранее URA.RU сообщало, что Москву и Подмосковье накрыл тропический ливень с грозой, сопровождающийся яркими молниями, которые жители активно снимают и выкладывают в интернет. В Балашихе после удара молнии загорелся дом, а еще одна молния едва не попала в Останкинскую башню. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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