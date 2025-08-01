Два рейса из Москвы в Нижневартовск (ХМАО) задержаны 2 августа. Перенос вылета в обоих случаях составляет от одного до двух часов. Причиной этому стала непогода в столице России, а именно мощный тропический ливень с грозой.
«Рейс SU1646 по маршруту Москва (Шереметьево) — Нижневартовск от 2 августа перенесен. Время прибытия по расписанию — 04:15, расчетное время прибытия 05:15», — сообщается на онлайн-табло югорского аэропорта.
Также перенесен прилет рейса SU1472 этого же маршрута. Самолет должен был прилететь из Шереметьево в Нижневартовск 2 августа в 7:15, но пока прибытие перенесено на 9:15.
Из-за сильного ливня в столичных авиагаванях начался транспортный коллапс. Произошли задержки вылета в ряд городов из Шереметьево и Внуково. Пассажиров перенесенных рейсов приглашают за бесплатным питанием.
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