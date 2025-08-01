01 августа 2025

На челябинской трассе ВАЗ на полном ходу залетел под грузовик, один погибший. Видео

В ДТП на трассе М-5 под Миассом погибла женщина-пассажир ВАЗ-21102
© Служба новостей «URA.RU»
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Легковой автомобиль въехал в стоящий фургон
Легковой автомобиль въехал в стоящий фургон Фото:

В Миасском городском округе Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» 1 августа ВАЗ врезался в стоящий на проезжей части грузовик. В ДТП погибла женщина — пассажир легковушки, еще два человека, в том числе 10-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-21102, мужчина 1951 года рождения, на 1756 км автодороги М-5 „Урал“ совершил наезд на знак аварийной остановки, после чего врезался в стоявший грузовой автомобиль Green. Погибла пассажирка легковушки 1955 года рождения. Водитель и 10-летняя девочка-пассажир получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Грузовой автомобиль был обозначен на трассе знаком аварийной остановки, поскольку ранее попал в другое ДТП. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Как сообщало URA.RU ранее, 9 июля на 1693-м километре трассы в Саткинском районе в результате столкновения ВАЗ-2115 и грузовика DAF погиб один человек, еще один получил травмы. На участке пришлось организовать реверсивное движение.

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В Миасском городском округе Челябинской области на автодороге М-5 «Урал» 1 августа ВАЗ врезался в стоящий на проезжей части грузовик. В ДТП погибла женщина — пассажир легковушки, еще два человека, в том числе 10-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-21102, мужчина 1951 года рождения, на 1756 км автодороги М-5 „Урал“ совершил наезд на знак аварийной остановки, после чего врезался в стоявший грузовой автомобиль Green. Погибла пассажирка легковушки 1955 года рождения. Водитель и 10-летняя девочка-пассажир получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве. Грузовой автомобиль был обозначен на трассе знаком аварийной остановки, поскольку ранее попал в другое ДТП. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda. Как сообщало URA.RU ранее, 9 июля на 1693-м километре трассы в Саткинском районе в результате столкновения ВАЗ-2115 и грузовика DAF погиб один человек, еще один получил травмы. На участке пришлось организовать реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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