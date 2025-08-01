01 августа 2025

Трамп загадочно ответил о ядерных подлодках, посланных против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США подтвердил, что ядерные подлодки ближе к России
Президент США подтвердил, что ядерные подлодки ближе к России Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу две атомные подводные лодки были переброшены ближе к России после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «крайней угрозе» применения ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Они ближе к России. Да, они ближе к России», — ответил Трамп на вопрос о том, находятся ли подводные лодки ближе к России. По его словам, это решение стало ответом на публичные комментарии Медведева о возможности использования ядерного оружия в случае угрозы со стороны Запада. Он подчеркнул, что подобные заявления требуют немедленной реакции.

Трамп отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения эскалации и проверки реальных намерений российских властей. В ходе интервью Трамп также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной стал возможен из-за политики предыдущей администрации США. Он отметил, что в период его президентства подобной эскалации не происходило, поскольку между ним и российским лидером существовал конструктивный диалог.

Ранее Дональд Трамп уже сообщал о переброске двух атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева, подчеркнув в своих соцсетях, что такие публичные высказывания могут привести к непредвиденным последствиям. Конфликт между Трампом и Медведевым обострился после того, как российский политик резко высказался о позиции США по урегулированию ситуации на Украине.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу две атомные подводные лодки были переброшены ближе к России после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «крайней угрозе» применения ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax. «Они ближе к России. Да, они ближе к России», — ответил Трамп на вопрос о том, находятся ли подводные лодки ближе к России. По его словам, это решение стало ответом на публичные комментарии Медведева о возможности использования ядерного оружия в случае угрозы со стороны Запада. Он подчеркнул, что подобные заявления требуют немедленной реакции. Трамп отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения эскалации и проверки реальных намерений российских властей. В ходе интервью Трамп также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной стал возможен из-за политики предыдущей администрации США. Он отметил, что в период его президентства подобной эскалации не происходило, поскольку между ним и российским лидером существовал конструктивный диалог. Ранее Дональд Трамп уже сообщал о переброске двух атомных подводных лодок в ответ на заявления Дмитрия Медведева, подчеркнув в своих соцсетях, что такие публичные высказывания могут привести к непредвиденным последствиям. Конфликт между Трампом и Медведевым обострился после того, как российский политик резко высказался о позиции США по урегулированию ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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