Трамп приказал разместить атомные подлодки в «соответствующих местах» из-за слов Медведева для сдерживания РФ

Президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в определенных районах из-за резких заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом он написал в своих соцсетях.
«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя СБ РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей социальной сети TruthSocial. Он добавил, что «слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям», выразив надежду, что этого удастся избежать. Трамп не уточнил, о каких районах идет речь.
Ранее президент США резко раскритиковал Медведева за его заявления о сроках, установленных Вашингтоном для урегулирования ситуации на Украине. Трамп отметил, что такие высказывания Медведева близки к «очень опасной черте», и посоветовал российскому политику быть осторожнее в словах. Подробности о публичном конфликте между Трампом и Медведевым — в материале URA.RU.
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