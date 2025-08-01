Трамп приказал разместить атомные подлодки в «соответствующих местах» из-за слов Медведева для сдерживания РФ

Трамп объявил о размещении двух атомных подлодок из-за слов Медведева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп выразил надежду, что негативных последствий удастся избежать
Трамп выразил надежду, что негативных последствий удастся избежать Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в определенных районах из-за резких заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом он написал в своих соцсетях.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя СБ РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей социальной сети TruthSocial. Он добавил, что «слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям», выразив надежду, что этого удастся избежать. Трамп не уточнил, о каких районах идет речь.

Ранее президент США резко раскритиковал Медведева за его заявления о сроках, установленных Вашингтоном для урегулирования ситуации на Украине. Трамп отметил, что такие высказывания Медведева близки к «очень опасной черте», и посоветовал российскому политику быть осторожнее в словах. Подробности о публичном конфликте между Трампом и Медведевым — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в определенных районах из-за резких заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом он написал в своих соцсетях. «В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя СБ РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей социальной сети TruthSocial. Он добавил, что «слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям», выразив надежду, что этого удастся избежать. Трамп не уточнил, о каких районах идет речь. Ранее президент США резко раскритиковал Медведева за его заявления о сроках, установленных Вашингтоном для урегулирования ситуации на Украине. Трамп отметил, что такие высказывания Медведева близки к «очень опасной черте», и посоветовал российскому политику быть осторожнее в словах. Подробности о публичном конфликте между Трампом и Медведевым — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...