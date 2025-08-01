Дрон влетел в детский сад под Воронежем

Беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в поселке Анна Воронежской области. В результате взрыва повреждено здание и детская площадка. Об этом сообщают СМИ.
«По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона», — передает telegram-канал SHOT. Также повреждено остекление офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Воронеже уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в июне 2024 года дрон врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского, тогда были повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, а также пострадали трое несовершеннолетних.
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