01 августа 2025

Дрон влетел в детский сад под Воронежем

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник разбился на детской площадке под Воронежем
Беспилотник разбился на детской площадке под Воронежем Фото:

Беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в поселке Анна Воронежской области. В результате взрыва повреждено здание и детская площадка. Об этом сообщают СМИ. 

«По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона», — передает telegram-канал SHOT. Также повреждено остекление офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Воронеже уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в июне 2024 года дрон врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского, тогда были повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, а также пострадали трое несовершеннолетних.

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Беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в поселке Анна Воронежской области. В результате взрыва повреждено здание и детская площадка. Об этом сообщают СМИ.  «По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона», — передает telegram-канал SHOT. Также повреждено остекление офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало. Ранее в Воронеже уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в июне 2024 года дрон врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского, тогда были повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, а также пострадали трое несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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