Стали известны новые подробности теракта в «Крокус Сити Холле»: обучение в Турции и другие планы

Участники теракта в «Крокус Сити Холле» проходили подготовку в Турции
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Исполнитель теракта в «Крокусе» за две недели приезжал туда для разведки
Исполнитель теракта в «Крокусе» за две недели приезжал туда для разведки Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спустя почти полтора года после теракта в «Крокус Сити Холле» стали известны новые шокирующие подробности. Согласно материалам уголовного дела, нападавшие из запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» проходили подготовку в Турции, там они обучились навыкам владения огнестрельным оружием.

В день нападения террористы дождались максимального скопления людей, после чего открыли огонь по людям и подожгли здание. Затем они попытались скрыться на Украину. Также выяснилось, что члены группировки планировали совершить теракт в ТРЦ в Дагестане, но его предотвратили силовики. Подробнее — в материале URA.RU.

Подготовка к теракту и обучение в Турции 

Как следует из материалов дела, члены группировки «Вилаят Хорасан», включая участников нападения на «Крокус Сити Холл», проходили подготовку на территории Турции. Для организации пребывания и координации действий террористов с июня 2023 по март 2024 года был назначен Файзов М. (старший), который, находясь в Турции, выполнял функции посредника между организаторами и исполнителями терактов. В этот же период исполнители нападения — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и младший брат организатора Мухаммадсобир Файзов (внесены в перечень террористов и экстремистов) — прошли обучение, в том числе освоили навыки обращения с огнестрельным оружием.

Вербовка через Telegram

Иностранные кураторы через Telegram предложили членам группировки «Вилаят Хорасан»* совершить теракты в Московском регионе и Дагестане
Иностранные кураторы через Telegram предложили членам группировки «Вилаят Хорасан»* совершить теракты в Московском регионе и Дагестане
Фото:

Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были завербованы иностранными кураторами через чаты в мессенджере Telegram, популярные среди радикальных исламистов. По данным следствия, с июня 2023 года по март 2024 года кураторы убедились в приверженности террористов идеям группировки «Вилаят Хорасан» и через мессенджеры предложили им принести присягу на верность лидеру запрещенной в РФ организации ИГИЛ, а также совершить террористические акты в Московском регионе и Каспийске.

Исполнители дали присягу и согласились выполнять указания кураторов. В материалах дела сказано, что связь между кураторами и исполнителями устанавливалась через telegram-чаты и другие интернет-форумы, популярные среди лиц с радикальными взглядами.

Разведка перед терактом

Один из участников нападения за две недели до теракта посетил "Крокус" под видом зрителя, чтобы провести разведку. В день нападения он прибыл к зданию за четыре часа до преступления для дополнительного осмотра и проверки системы охраны. После этого он сообщил сообщникам о готовности к совершению теракта. К 19:00 по мск они были у здания, а в 19:45 приступили к реализации теракта по указанию куратора.

Ход нападения на "Крокус Сити Холл"

Организаторы нападения намеренно выбрали момент для атаки, когда в здании находилось наибольшее количество людей. Согласно материалам дела, злоумышленники заранее осмотрели территорию, дождались скопления посетителей, после чего вооружились и направились ко входу, где открыли огонь без разбора по мужчинам и женщинам.

В ходе нападения террористы стреляли и наносили удары ножами и прикладами, продолжая расправу уже внутри амфитеатра. Затем они подожгли зал с помощью автомобильного бензина — это привело к масштабному пожару, уничтожившему здание и вызвавшему многочисленные жертвы. После этого участники теракта покинули место происшествия на автомобиле и направились к границе с Украиной, где их ожидали сообщники для переправы.

Еще один теракт в Каспийске

Сообщники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» планировали организовать еще одно нападение — на развлекательный центр «Москва» в Каспийске, в Дагестане. В феврале—марте 2024 года участники «Вилаят Хорасан» приняли решение совершить взрыв в данном комплексе. Для этого было изготовлено самодельное взрывное устройство, однако преступление удалось предотвратить благодаря действиям правоохранительных органов.

Что и когда произошло 

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года: группа граждан Таджикистана, связанных с «Вилаят Хорасан», открыла огонь по посетителям, а затем подожгла зал с помощью пяти бутылок бензина. В результате погибли 149 человек, более 330 пострадали, а материальный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

Четверо нападавших — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были установлены и другие соучастники. Сразу после нападения они получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника для организации побега из России. 20 июля Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме начал рассмотрение дела в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта.

*«Вилаят Хорасан» — запрещенная в РФ террористическая организация

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Спустя почти полтора года после теракта в «Крокус Сити Холле» стали известны новые шокирующие подробности. Согласно материалам уголовного дела, нападавшие из запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» проходили подготовку в Турции, там они обучились навыкам владения огнестрельным оружием. В день нападения террористы дождались максимального скопления людей, после чего открыли огонь по людям и подожгли здание. Затем они попытались скрыться на Украину. Также выяснилось, что члены группировки планировали совершить теракт в ТРЦ в Дагестане, но его предотвратили силовики. Подробнее — в материале URA.RU. Подготовка к теракту и обучение в Турции  Как следует из материалов дела, члены группировки «Вилаят Хорасан», включая участников нападения на «Крокус Сити Холл», проходили подготовку на территории Турции. Для организации пребывания и координации действий террористов с июня 2023 по март 2024 года был назначен Файзов М. (старший), который, находясь в Турции, выполнял функции посредника между организаторами и исполнителями терактов. В этот же период исполнители нападения — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и младший брат организатора Мухаммадсобир Файзов (внесены в перечень террористов и экстремистов) — прошли обучение, в том числе освоили навыки обращения с огнестрельным оружием. Вербовка через Telegram Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были завербованы иностранными кураторами через чаты в мессенджере Telegram, популярные среди радикальных исламистов. По данным следствия, с июня 2023 года по март 2024 года кураторы убедились в приверженности террористов идеям группировки «Вилаят Хорасан» и через мессенджеры предложили им принести присягу на верность лидеру запрещенной в РФ организации ИГИЛ, а также совершить террористические акты в Московском регионе и Каспийске. Исполнители дали присягу и согласились выполнять указания кураторов. В материалах дела сказано, что связь между кураторами и исполнителями устанавливалась через telegram-чаты и другие интернет-форумы, популярные среди лиц с радикальными взглядами. Разведка перед терактом Один из участников нападения за две недели до теракта посетил "Крокус" под видом зрителя, чтобы провести разведку. В день нападения он прибыл к зданию за четыре часа до преступления для дополнительного осмотра и проверки системы охраны. После этого он сообщил сообщникам о готовности к совершению теракта. К 19:00 по мск они были у здания, а в 19:45 приступили к реализации теракта по указанию куратора. Ход нападения на "Крокус Сити Холл" Организаторы нападения намеренно выбрали момент для атаки, когда в здании находилось наибольшее количество людей. Согласно материалам дела, злоумышленники заранее осмотрели территорию, дождались скопления посетителей, после чего вооружились и направились ко входу, где открыли огонь без разбора по мужчинам и женщинам. В ходе нападения террористы стреляли и наносили удары ножами и прикладами, продолжая расправу уже внутри амфитеатра. Затем они подожгли зал с помощью автомобильного бензина — это привело к масштабному пожару, уничтожившему здание и вызвавшему многочисленные жертвы. После этого участники теракта покинули место происшествия на автомобиле и направились к границе с Украиной, где их ожидали сообщники для переправы. Еще один теракт в Каспийске Сообщники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» планировали организовать еще одно нападение — на развлекательный центр «Москва» в Каспийске, в Дагестане. В феврале—марте 2024 года участники «Вилаят Хорасан» приняли решение совершить взрыв в данном комплексе. Для этого было изготовлено самодельное взрывное устройство, однако преступление удалось предотвратить благодаря действиям правоохранительных органов. Что и когда произошло  Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года: группа граждан Таджикистана, связанных с «Вилаят Хорасан», открыла огонь по посетителям, а затем подожгла зал с помощью пяти бутылок бензина. В результате погибли 149 человек, более 330 пострадали, а материальный ущерб составил 5,7 млрд рублей. Четверо нападавших — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были установлены и другие соучастники. Сразу после нападения они получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника для организации побега из России. 20 июля Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме начал рассмотрение дела в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта. *«Вилаят Хорасан» — запрещенная в РФ террористическая организация
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