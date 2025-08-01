Появились фотографии новых фигурантов, причастных к теракту в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года, в результате погибли свыше сотни человек
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года, в результате погибли свыше сотни человек Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российские журналисты обнародовали фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. По данным агентства, речь идет о гражданах Таджикистана, которые, согласно материалам уголовного дела, причастны к организации террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (связана с ИГ, запрещенной в РФ террористической организацией).

«Речь идет о трех гражданах Таджикистана. В материалах дела, которые есть в распоряжении агентства, фигурируют два гражданина Таджикистана, которые, как утверждается, организовали террористические ячейки», — передает РИА Новости, публикуя соответствующие фотографии фигурантов. 

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатки», а также «незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Аналогичные обвинения предъявлены и другим фигурантам дела в зависимости от их роли в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», включая лиц, отвечавших за вооружение исполнителей атаки. Следствие связывает их с группировкой «Вилаят Хорасан», члены которой, по данным следствия, проходили подготовку в Турции. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 147 человек, 336 получили ранения.

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Российские журналисты обнародовали фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. По данным агентства, речь идет о гражданах Таджикистана, которые, согласно материалам уголовного дела, причастны к организации террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (связана с ИГ, запрещенной в РФ террористической организацией). «Речь идет о трех гражданах Таджикистана. В материалах дела, которые есть в распоряжении агентства, фигурируют два гражданина Таджикистана, которые, как утверждается, организовали террористические ячейки», — передает РИА Новости, публикуя соответствующие фотографии фигурантов.  В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатки», а также «незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Аналогичные обвинения предъявлены и другим фигурантам дела в зависимости от их роли в совершении преступления. Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», включая лиц, отвечавших за вооружение исполнителей атаки. Следствие связывает их с группировкой «Вилаят Хорасан», члены которой, по данным следствия, проходили подготовку в Турции. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 147 человек, 336 получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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