Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

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Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор
Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Рязанской области силами отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА», — заявил Малков в своем telegram-канале. Также он сообщил о падении обломков беспилотников на территорию предприятия, устраняются последствия. По его словам, отсутствуют жертвы и повреждения жилых домов.

Атаки беспилотников на Рязанскую область происходят не впервые: ранее, в ночь на 5 июля, в регионе уже были сбиты два украинских БПЛА, обломки одного из которых упали во двор частного дома, однако тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Аналогичные инциденты с массовыми атаками дронов в начале июля фиксировались и в соседней Воронежской области, где были уничтожены более 25 аппаратов.

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Над территорией Рязанской области силами отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков. «Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА», — заявил Малков в своем telegram-канале. Также он сообщил о падении обломков беспилотников на территорию предприятия, устраняются последствия. По его словам, отсутствуют жертвы и повреждения жилых домов. Атаки беспилотников на Рязанскую область происходят не впервые: ранее, в ночь на 5 июля, в регионе уже были сбиты два украинских БПЛА, обломки одного из которых упали во двор частного дома, однако тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Аналогичные инциденты с массовыми атаками дронов в начале июля фиксировались и в соседней Воронежской области, где были уничтожены более 25 аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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