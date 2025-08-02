Над Пензой временно запретили полет воздушных судов

В Пензе введены временные ограничения на полет воздушных судов
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В Пензе введены ограничения на полет самолетов и других воздушных судов. Об этом написала Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов», — написали представители Росавиации в telegram-канале.

Ранее ограничения были введены в Саратове, Тамбове и Самаре. Пока ни в одном городе ограничения не были сняты.

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В Пензе введены ограничения на полет самолетов и других воздушных судов. Об этом написала Росавиация. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов», — написали представители Росавиации в telegram-канале. Ранее ограничения были введены в Саратове, Тамбове и Самаре. Пока ни в одном городе ограничения не были сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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