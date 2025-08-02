Над Пензой временно запретили полет воздушных судов

Для жителей Пензы сделали объявление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Пензе введены ограничения на полет самолетов и других воздушных судов. Об этом написала Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов», — написали представители Росавиации в telegram-канале.
Ранее ограничения были введены в Саратове, Тамбове и Самаре. Пока ни в одном городе ограничения не были сняты.
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