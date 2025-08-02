WP: Трамп будет вынужден ввести санкции против Китая из-за поддержки России

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Санкции будут введены против китайских юридических и физических лиц, сообщают в СМИ
Санкции будут введены против китайских юридических и физических лиц, сообщают в СМИ Фото:

Законопроект, представленный в сенате, вынудит президента США Дональда Трампа ввести санкции против Китая, в связи с поддержкой РФ. Об этом написали американские СМИ.

«Двухпартийный законопроект, представленный в  Сенате в  пятницу, вынудит администрацию Трампа ввести экономические санкции против Китая за  поддержку России», — указано в материале The Washington Post. По информации, данный законопроект, введенный сенаторами Джин Шахин и Джоном Корнином, обяжет администрацию Трампа принять меры против китайских юридических и физических лиц, которые помогали в поддержке оборонной промышленности РФ.

Ранее рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России в Сенате США было отложено до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Лидер республиканцев Джон Тьюн отмечал, что между партиями достигнут значительный прогресс по этому вопросу, а принятие инициативы усилит позиции президента Дональда Трампа. Документ предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, при этом администрация Трампа стремится смягчить его положения.

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Законопроект, представленный в сенате, вынудит президента США Дональда Трампа ввести санкции против Китая, в связи с поддержкой РФ. Об этом написали американские СМИ. «Двухпартийный законопроект , представленный в  Сенате в  пятницу , вынудит администрацию Трампа ввести экономические санкции против Китая за  поддержку  России», — указано в материале The Washington Post. По информации, данный законопроект, введенный сенаторами Джин Шахин и Джоном Корнином, обяжет администрацию Трампа принять меры против китайских юридических и физических лиц, которые помогали в поддержке оборонной промышленности РФ. Ранее рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России в Сенате США было отложено до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Лидер республиканцев Джон Тьюн отмечал, что между партиями достигнут значительный прогресс по этому вопросу, а принятие инициативы усилит позиции президента Дональда Трампа. Документ предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, при этом администрация Трампа стремится смягчить его положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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