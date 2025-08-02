Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа в бумагах по делу Эпштейна

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Помимо Трампа, в документах были имена других известных деятелей, пишет Bloomberg
Помимо Трампа, в документах были имена других известных деятелей, пишет Bloomberg Фото:

Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа, а также других известных личностей из материалов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей», — указано в материале агентства, которое ссылается на слова источников.

Ранее сообщалось о том, что в документах по делу Эпштейна фигурируют такие имена как Илон Маск, Билл Гейтс, Билл Клинтон и принц Эндрю. Об этом сообщали The Daily Mail.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа, а также других известных личностей из материалов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей», — указано в материале агентства, которое ссылается на слова источников. Ранее сообщалось о том, что в документах по делу Эпштейна фигурируют такие имена как Илон Маск, Билл Гейтс, Билл Клинтон и принц Эндрю. Об этом сообщали The Daily Mail.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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