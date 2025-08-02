Возможности «Орешника» сравнили с тактическим ядерным оружием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Орешник» может нанести удар в пределах всего европейского контента, сообщил эксперт
«Орешник» может нанести удар в пределах всего европейского контента, сообщил эксперт Фото:

Возможности ракетного комплекса «Орешник» по поражению объектов сопоставимы с тактическим ядерным оружием. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Возможности комплекса „Орешник“ по поражению объектов противника можно сравнить с тактическим ядерным оружием», — заявил Ходаренок. Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что «Орешник» способен нанести удар в пределах всего европейского континента, в случае необходимости.

Ракетный комплекс «Орешник» был впервые применен российскими войсками для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года, а первый серийный образец поступил в армию летом 2025 года. Завод «Южмаш» использовался для производства ракетных двигателей, которые продавали США. Об этом сообщили aif.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возможности ракетного комплекса «Орешник» по поражению объектов сопоставимы с тактическим ядерным оружием. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок. «Возможности комплекса „Орешник“ по поражению объектов противника можно сравнить с тактическим ядерным оружием», — заявил Ходаренок. Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что «Орешник» способен нанести удар в пределах всего европейского континента, в случае необходимости. Ракетный комплекс «Орешник» был впервые применен российскими войсками для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года, а первый серийный образец поступил в армию летом 2025 года. Завод «Южмаш» использовался для производства ракетных двигателей, которые продавали США. Об этом сообщили aif.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...