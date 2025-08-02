Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

«Авито Работа»: самыми высокооплачиваемыми офисными работниками стали аналитики
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Самой дорогой офисной профессией стала аналитика, сообщает «Авито Работа»
Самой дорогой офисной профессией стала аналитика, сообщает «Авито Работа» Фото:

Стали известны самые высокооплачиваемые офисные профессии за первое полугодие 2025 года. Возглавляет их работа аналитиком. Данную информацию приводят эксперты сервиса «Авито Работа».

«Аналитики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами I полугодия», — указано в материале. Информацию приводит РБК. Сообщается, что их средняя зарплата достигла более 120 тысяч рублей в месяц.

Вторую позицию заняли инженеры со средней зарплатой в 107 тысяч рублей. И тройку лидеров замыкают архитекторы с зарплатой более 103 тысяч рублей в месяц. Также сообщается о наибольшем приросте зарплаты у менеджеров по персоналу, а именно в 28%, а их заработная плата составляет более 71 тысячи рублей.

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Стали известны самые высокооплачиваемые офисные профессии за первое полугодие 2025 года. Возглавляет их работа аналитиком. Данную информацию приводят эксперты сервиса «Авито Работа». «Аналитики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами I полугодия», — указано в материале. Информацию приводит РБК. Сообщается, что их средняя зарплата достигла более 120 тысяч рублей в месяц. Вторую позицию заняли инженеры со средней зарплатой в 107 тысяч рублей. И тройку лидеров замыкают архитекторы с зарплатой более 103 тысяч рублей в месяц. Также сообщается о наибольшем приросте зарплаты у менеджеров по персоналу, а именно в 28%, а их заработная плата составляет более 71 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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