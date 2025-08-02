Правительство увеличит зарплаты некоторым россиянам

Правительство проиндексирует размер зарплаты для бюджетников на 7,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство увеличит зарплаты бюджетникам
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С 1 октября 2025 года в России увеличится заработная плата отдельных категорий государственных и муниципальных работников. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ. Индексация составит 7,6% и затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных органов власти, гражданский персонал воинских частей, и ряд других категорий.

«Правительство проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников», — сообщается в официальном telegram-канале федеральных властей. На индексацию заработной платы предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.

Повышение заработной платы затронет следующие категории: сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей, а также представителей ряда других профессиональных групп.

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С 1 октября 2025 года в России увеличится заработная плата отдельных категорий государственных и муниципальных работников. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ. Индексация составит 7,6% и затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных органов власти, гражданский персонал воинских частей, и ряд других категорий. «Правительство проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников», — сообщается в официальном telegram-канале федеральных властей. На индексацию заработной платы предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. Повышение заработной платы затронет следующие категории: сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей, а также представителей ряда других профессиональных групп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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