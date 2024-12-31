Бюджетникам напомнили об изменениях в зарплате в новом году

С 1 января текущего года вступила в силу индексация заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий. Увеличение касается заработных плат врачей, учителей, социальных работников, сотрудников учреждений культуры и отдельных категорий государственных служащих, которые будут проиндексированы на 13,2%.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <...> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%», — сообщается в федеральном бюджете Соцфонда России. Цитирует содержание РИА Новости.
Также с 1 января выплаты работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Индексация соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год. С этого же дня на 16,5% вырос минимальный размер оплаты труда. Он составил 22440 рублей.
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