31 декабря 2024

Бюджетникам напомнили об изменениях в зарплате в новом году

Зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы выросли на 13,2% с 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата бюджетников выросла на 13,2%
Зарплата бюджетников выросла на 13,2% Фото:

С 1 января текущего года вступила в силу индексация заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий. Увеличение касается заработных плат врачей, учителей, социальных работников, сотрудников учреждений культуры и отдельных категорий государственных служащих, которые будут проиндексированы на 13,2%.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <...> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%», — сообщается в федеральном бюджете Соцфонда России. Цитирует содержание РИА Новости.

Также с 1 января выплаты работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Индексация соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год. С этого же дня на 16,5% вырос минимальный размер оплаты труда. Он составил 22440 рублей.

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С 1 января текущего года вступила в силу индексация заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий. Увеличение касается заработных плат врачей, учителей, социальных работников, сотрудников учреждений культуры и отдельных категорий государственных служащих, которые будут проиндексированы на 13,2%. «Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <...> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%», — сообщается в федеральном бюджете Соцфонда России. Цитирует содержание РИА Новости. Также с 1 января выплаты работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Индексация соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год. С этого же дня на 16,5% вырос минимальный размер оплаты труда. Он составил 22440 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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