В Самаре во второй раз за сутки вводятся ограничения на полеты в небе

В Самаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В самарском аэропорту Курумач введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет Росавиация в telegram-канале.
Ранее в Самаре были введены ограничения в 4:55 по московскому времени. Спустя пять часов их сняли, а еще через два часа снова ввели.
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