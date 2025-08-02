В Самаре во второй раз за сутки вводятся ограничения на полеты в небе

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В Самаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Самаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов Фото:

В самарском аэропорту Курумач введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет Росавиация в telegram-канале.

Ранее в Самаре были введены ограничения в 4:55 по московскому времени. Спустя пять часов их сняли, а еще через два часа снова ввели.

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В самарском аэропорту Курумач введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет Росавиация в telegram-канале. Ранее в Самаре были введены ограничения в 4:55 по московскому времени. Спустя пять часов их сняли, а еще через два часа снова ввели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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