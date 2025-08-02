«Пинком по жопе — и в армию!»: реперу-уклонисту Макану пригрозили тюрьмой

Рэперу Макану (Андрею Косолапову) пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от военной службы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Александр Бородай, поддержав ужесточение мер против тех, кто отказывается служить в армии.
«Вперед! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию. Рэперы, блин, даже нет возможности мудаков обсуждать. По жопе ему — и в строй, блин. Не хочет в строй, пусть сидит», — сказал парламентарий в беседе с Life.ru.
В свою очередь, военный эксперт и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич отметил, что в последние годы число уклонистов заметно снизилось, однако по-прежнему есть десятки тысяч человек, которые избегают призыва. Эксперт подчеркнул, что отдельные представители шоу-бизнеса не только избегают армии, но и открыто заявляют об этом. По мнению Клинцевича, подобное поведение не только вредит их репутации, но и может осложнить дальнейшую жизнь.
В 2025 году рэпер Макан шесть раз проигнорировал повестки военкомата, из-за чего уже числится уклонистом и рискует стать фигурантом уголовного дела по статье 328 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Сейчас музыкант находится в Испании, а военкомат Раменского района безуспешно пытается найти его по месту регистрации. Если он не явится до 1 октября, его объявят в федеральный розыск.
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