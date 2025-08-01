Популярному рэперу грозит уголовное дело за уклонение от армии

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) может стать фигурантом уголовного дела по статье за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает Mash. По данным канала, в 2025 году артист шесть раз проигнорировал повестки военкомата, и следующий случай пропуска может повлечь за собой возбуждение уголовного дела с возможным наказанием до двух лет лишения свободы.
«Рэперу Макану aka Андрею Косолапову грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. За 2025 год он проигнорировал шесть повесток. Еще одна — и привет, статья 328 УК РФ с перспективой до двух лет лишения свободы», — передают авторы канала. В этом году Макан уже шесть раз не явился по повестке. Еще одна неявка — и в отношении него будет возбуждено уголовное дело.
В военкомате Раменского района, где прописан музыкант, регулярно пытаются найти его по месту регистрации, однако безуспешно. По словам соседей, представители ведомства часто наведываются по адресу, но самого рэпера там не находят.
В настоящее время 23-летний Андрей Косолапов находится в Испании, где, по сообщениям СМИ, отдыхает и ведет активную жизнь в соцсетях. В официальных базах данных он уже числится как уклонист. Если Макан не явится в военный комиссариат до 1 октября, его объявят в федеральный розыск, подчеркивают журналисты.
Несколько месяцев назад Макан был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Тогда музыкант был остановлен, когда ехал на своей Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей.
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