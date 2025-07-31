Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки российской нефти после угроз президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили покупать российскую нефть на прошлой неделе», — пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Среди компаний, прекративших закупки, названы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Эти предприятия контролируют свыше 60% нефтеперерабатывающих мощностей Индии.
Индия занимает третье место в мире по объему импорта нефти. В последние годы страна стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морским транспортом. Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях подчеркнул, что не намерен учитывать экономические интересы России и Индии, пригрозив торговым партнерам Москвы жесткими пошлинами. Эти заявления стали фактором, повлиявшим на решение индийских НПЗ изменить закупочную политику. Ранее посол Индии в Великобритании заявлял, что страна будет руководствоваться исключительно национальными интересами и не откажется от российской нефти под давлением Запада.
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