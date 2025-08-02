Индия опровергла информацию о прекращении закупок нефти у России

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Индия не просила заводы прекратить закупку российской нефти, сообщил источник
Индия не просила заводы прекратить закупку российской нефти, сообщил источник Фото:

Правительство Индии не прекращало закупку нефти из России, а также не искала других поставщиков. Об этом сообщает журналистам неназванный правительственный источник.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США. Об этом американский лидер заявлял в разговоре с журналистами.

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Правительство Индии не прекращало закупку нефти из России, а также не искала других поставщиков. Об этом сообщает журналистам неназванный правительственный источник. «Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США. Об этом американский лидер заявлял в разговоре с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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