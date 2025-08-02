Индия опровергла информацию о прекращении закупок нефти у России

Правительство Индии не прекращало закупку нефти из России, а также не искала других поставщиков. Об этом сообщает журналистам неназванный правительственный источник.
«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США. Об этом американский лидер заявлял в разговоре с журналистами.
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