«Забавный персонаж»: политолог посоветовал не воспринимать Трампа всерьез

Президента США Дональда Трампа не стоит воспринимать всерьез, поскольку его эпатажное поведение во многом обусловлено имиджем публичного актера. Такое мнение выразил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в разговоре с URA.RU. Он также охарактеризовал американского главу как в целом забавного персонажа.
«Трамп — актер, конечно. Он психологически забавный персонаж, за ним интересно наблюдать, но динамика Трампа — это всего лишь динамика актера на сцене. А за сценой — механизмы, софиты, тот, кто двигает кулисы, кто щелкает и переключает. Есть также стратегические, фундаментальные интересы Америки, о которых мы говорили, и Трамп не в силах их изменить или перевернуть», — подчеркнул политолог в разговоре с корреспондентом агентства.
Эксперт отметил, что за каждым публичным шоу всегда стоят режиссеры и операторы, контролирующие ход событий. В этом контексте политолог считает ошибочной попытку анализировать внешнюю и внутреннюю политику США, исходя только из резких заявлений Трампа. По его мнению, такой подход не позволяет объективно оценить долгосрочные тенденции американской политики, поскольку стратегические решения принимаются вне зависимости от личных особенностей даже столь заметных фигур, как Дональд Трамп.
При этом политолог подчеркнул, что несмотря на это США являются единственными в мире, кто способны урегулировать конфликт на Украине в принципе. Связано это с тем, что Вашингтон является операционным участником этого конфликта.
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