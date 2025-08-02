Тюменский подрядчик сорвал ремонт больницы рядом с Курганом

В селе Садовом, которое находится недалеко от Кургана, тюменский подрядчик не справился с ремонтом поликлиники. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских в соцсети. Бизнесмена уже прогнали и нашли нового.
«Новый курганский подрядчик приступил к ремонту поликлиники в Садовом. Предыдущий из Тюмени нарушил установленные сроки контракта», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы округа, тюменскую организацию уже внесли в список недобросовестных подрядчиков. Язовских выразил надежду, что местный строитель завершит обновление больницы в установленный срок.
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