Тюменский подрядчик сорвал ремонт больницы рядом с Курганом

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Строители не справились с объемом ремонта больницы
Строители не справились с объемом ремонта больницы Фото:

В селе Садовом, которое находится недалеко от Кургана, тюменский подрядчик не справился с ремонтом поликлиники. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских в соцсети. Бизнесмена уже прогнали и нашли нового.

«Новый курганский подрядчик приступил к ремонту поликлиники в Садовом. Предыдущий из Тюмени нарушил установленные сроки контракта», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы округа, тюменскую организацию уже внесли в список недобросовестных подрядчиков. Язовских выразил надежду, что местный строитель завершит обновление больницы в установленный срок.

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В селе Садовом, которое находится недалеко от Кургана, тюменский подрядчик не справился с ремонтом поликлиники. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских в соцсети. Бизнесмена уже прогнали и нашли нового. «Новый курганский подрядчик приступил к ремонту поликлиники в Садовом. Предыдущий из Тюмени нарушил установленные сроки контракта», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, тюменскую организацию уже внесли в список недобросовестных подрядчиков. Язовских выразил надежду, что местный строитель завершит обновление больницы в установленный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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