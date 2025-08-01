Следовавший в Челябинск самолет экстренно сел из-за отравления пилота

Второй пилот рейса AUL103 авиакомпании Smartavia, выполнявшего перелет из Калининграда в Челябинск, 29 июля 2025 года почувствовал острое недомогание. Предположительно он отравился. Об этом рассказал telegram-канал «Aviaincident».
«В 23:37 по московскому времени командир воздушного судна Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73654) доложил об отравлении второго пилота. Больной находился в сознании, началась интоксикация. Обязанности исполнять не в состоянии, декларировал срочность», — говорится в сообщении.
После доклада о нештатной ситуации экипаж принял решение изменить маршрут и направить самолет на запасной аэродром — в московский аэропорт Шереметьево. Органы ПВО были немедленно оповещены о происшествии. По данным источника, инцидент произошел на участке воздушного пространства над юго-восточной частью Ленинградской области, находящейся под контролем Санкт-Петербургского районного центра ЕС ОрВД.
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