01 августа 2025

Следовавший в Челябинск самолет экстренно сел из-за отравления пилота

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй пилот рейса Smartavia из Калининграда в Челябинск отравился
Второй пилот рейса Smartavia из Калининграда в Челябинск отравился Фото:

Второй пилот рейса AUL103 авиакомпании Smartavia, выполнявшего перелет из Калининграда в Челябинск, 29 июля 2025 года почувствовал острое недомогание. Предположительно он отравился. Об этом рассказал telegram-канал «Aviaincident».

«В 23:37 по московскому времени командир воздушного судна Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73654) доложил об отравлении второго пилота. Больной находился в сознании, началась интоксикация. Обязанности исполнять не в состоянии, декларировал срочность», — говорится в сообщении.

После доклада о нештатной ситуации экипаж принял решение изменить маршрут и направить самолет на запасной аэродром — в московский аэропорт Шереметьево. Органы ПВО были немедленно оповещены о происшествии. По данным источника, инцидент произошел на участке воздушного пространства над юго-восточной частью Ленинградской области, находящейся под контролем Санкт-Петербургского районного центра ЕС ОрВД.

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Второй пилот рейса AUL103 авиакомпании Smartavia, выполнявшего перелет из Калининграда в Челябинск, 29 июля 2025 года почувствовал острое недомогание. Предположительно он отравился. Об этом рассказал telegram-канал «Aviaincident». «В 23:37 по московскому времени командир воздушного судна Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73654) доложил об отравлении второго пилота. Больной находился в сознании, началась интоксикация. Обязанности исполнять не в состоянии, декларировал срочность», — говорится в сообщении. После доклада о нештатной ситуации экипаж принял решение изменить маршрут и направить самолет на запасной аэродром — в московский аэропорт Шереметьево. Органы ПВО были немедленно оповещены о происшествии. По данным источника, инцидент произошел на участке воздушного пространства над юго-восточной частью Ленинградской области, находящейся под контролем Санкт-Петербургского районного центра ЕС ОрВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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