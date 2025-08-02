В Израиле отреагировали на слова Макрона о заложниках

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал радикальному движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, приравняв находящихся у боевиков заложников к осужденным палестинским террористам. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
«Французский лидер „дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе“, что „усиливает шантаж“ со стороны радикалов», — написал Гендельман в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон вновь продемонстрировал «моральную слепоту» вместо морального лидерства. По его словам, его заявления, приравнивающие мирных граждан к военным преступникам, мешают переговорам и усиливают позиции террористов.
Гендельман также напомнил, что накануне боевики ХАМАС опубликовали видео с израильским заложником Эвьятаром Давидом, удерживаемым с октября 2023 года. Советник подчеркнул, что французский лидер «приравнял его к осужденным палестинским террористам», что, по мнению представителя офиса Нетаньяху, подрывает усилия посредников и укрепляет экстремизм. Гендельман добавил, что Израиль продолжит все возможные действия по возвращению своих граждан. Если же в ближайшие дни соглашение будет сорвано, ответственность за это, по его мнению, ляжет не только на ХАМАС, но и на тех, кто ставит знак равенства между жертвой и преступником.
1 августа ХАМАС опубликовал видео, предположительно, с участием израильского пленного Эвьятара Давида, который, как сообщила его сестра, находится в тяжелом состоянии. Она попросила журналистов не публиковать кадры до решения семьи. В тот же день Макрон призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников, уточнив, что это касается и палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Ранее, на конференции ООН, 17 государств, включая Францию, призвали ХАМАС отказаться от власти в Газе и передать контроль Палестинской автономии. Западные страны также выразили готовность признать палестинское государство. Решение Франции уже осудили США и Израиль. Россия с 1948 года выступает за создание государства Палестина.
Переговоры о прекращении огня в Газе остаются в тупике. Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия, а сама группировка заявляет о готовности к затяжному конфликту.
Вооруженный конфликт в секторе Газа начался 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС и других группировок на Израиль, что привело к многочисленным жертвам и захвату заложников. В ответ израильская армия начала наземную операцию, которая продолжается до сих пор и сопровождается значительными разрушениями и потерями с обеих сторон.
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