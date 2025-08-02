Более 800 жителей Новгородской области остались без света после непогоды, которая нарушила подачу электричества в 34 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населенных пунктах области, в которых проживают 832 человека», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщили, что к восстановительным работам привлечены 15 бригад энергетиков.
За данной ситуацией лично следит прокурор области Сергей Швецов. Специалисты энергетических компаний продолжают устранять последствия аварии. Ситуация находится под постоянным контролем прокуратуры.
Ранее в Новгородской области уже происходили массовые отключения электроэнергии. 13 июля сильные ливни и ветер оставили без света более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. Тогда аналогичные перебои с электроснабжением фиксировались и в других регионах России.
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