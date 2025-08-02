Более 800 жителей Новгородской области остались без света

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В Новгородской области без света остались 34 населенных пункта
В Новгородской области без света остались 34 населенных пункта Фото:

Более 800 жителей Новгородской области остались без света после непогоды, которая нарушила подачу электричества в 34 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населенных пунктах области, в которых проживают 832 человека», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщили, что к восстановительным работам привлечены 15 бригад энергетиков.

За данной ситуацией лично следит прокурор области Сергей Швецов. Специалисты энергетических компаний продолжают устранять последствия аварии. Ситуация находится под постоянным контролем прокуратуры.

Ранее в Новгородской области уже происходили массовые отключения электроэнергии. 13 июля сильные ливни и ветер оставили без света более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. Тогда аналогичные перебои с электроснабжением фиксировались и в других регионах России.

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Более 800 жителей Новгородской области остались без света после непогоды, которая нарушила подачу электричества в 34 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населенных пунктах области, в которых проживают 832 человека», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщили, что к восстановительным работам привлечены 15 бригад энергетиков. За данной ситуацией лично следит прокурор области Сергей Швецов. Специалисты энергетических компаний продолжают устранять последствия аварии. Ситуация находится под постоянным контролем прокуратуры. Ранее в Новгородской области уже происходили массовые отключения электроэнергии. 13 июля сильные ливни и ветер оставили без света более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. Тогда аналогичные перебои с электроснабжением фиксировались и в других регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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