Щуки клюют на реке Тобол
На реке Тобол в городской черте Кургана рыбаки наловили больших щук. Об этом они рассказали в соцсети.
«На Тоболе прямо в Кургане щука есть везде, даже там, где не ожидаешь, нужно только искать. За несколько часов на удочку поймали рекордный улов, даже эхолотом не пользовались», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Рыбные места он показал за Шевелевкой.
Рыбак поймал больших щук
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