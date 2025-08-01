01 августа 2025

Рыбаки похвастались рекордным уловом щук рядом с Курганом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Щуки клюют на реке Тобол
Щуки клюют на реке Тобол Фото:

На реке Тобол в городской черте Кургана рыбаки наловили больших щук. Об этом они рассказали в соцсети.

«На Тоболе прямо в Кургане щука есть везде, даже там, где не ожидаешь, нужно только искать. За несколько часов на удочку поймали рекордный улов, даже эхолотом не пользовались», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Рыбные места он показал за Шевелевкой. 

Рыбак поймал больших щук
Рыбак поймал больших щук
Фото:

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На реке Тобол в городской черте Кургана рыбаки наловили больших щук. Об этом они рассказали в соцсети. «На Тоболе прямо в Кургане щука есть везде, даже там, где не ожидаешь, нужно только искать. За несколько часов на удочку поймали рекордный улов, даже эхолотом не пользовались», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Рыбные места он показал за Шевелевкой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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