Глава СКР поручил доложить о причинах массового заболевания в челябинском лагере

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Пищеблок лагеря обследуют на предмет наличия возбудителей инфекций
Пищеблок лагеря обследуют на предмет наличия возбудителей инфекций Фото:
новость из сюжета
Вспышка заболевания в челябинском лагере «Аленушка»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следственным органам Челябинской области доложить о расследовании массового заболевания в детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Миасском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — говорится в сообщении.

В последние дни в ведомственном лагере ЮУЖД на плохое самочувствие пожаловались почти 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет — у них выявили признаки острой кишечной инфекции. Сейчас состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, но пять детей госпитализированы в горбольницу №9 Челябинска. А третья смена лагеря временно приостановлена.

Сейчас в лагере специалисты Роспотребнадзора берут пробы для поиска потенциальных возбудителей кишечных инфекций. Параллельно обследуют работников пищеблока. «В рамках расследования следователи проверят соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания», — заверили в СКР.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следственным органам Челябинской области доложить о расследовании массового заболевания в детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Миасском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — говорится в сообщении. В последние дни в ведомственном лагере ЮУЖД на плохое самочувствие пожаловались почти 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет — у них выявили признаки острой кишечной инфекции. Сейчас состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, но пять детей госпитализированы в горбольницу №9 Челябинска. А третья смена лагеря временно приостановлена. Сейчас в лагере специалисты Роспотребнадзора берут пробы для поиска потенциальных возбудителей кишечных инфекций. Параллельно обследуют работников пищеблока. «В рамках расследования следователи проверят соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания», — заверили в СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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